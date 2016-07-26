«Норникель» завершил летнюю речную навигацию в Дудинке

В Заполярном транспортном филиале компании «Норникель» в Дудинке завершилась летняя речная навигация. В этом году она началась 6 июня с приходом первых речных судов из Красноярска и завершилась 19 октября.

Всего с начала речной навигации в порту было обработано 1 253 речных судна, из них 737 с сыпучими грузами, 516 — с генеральными грузами (технологические и строительные материалы, контейнеры и т. д.). 858 судов принадлежат «Енисейскому речному пароходству» (входит в группу компаний «Норникель»), 395 — сторонним организациям.

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Речным транспортом доставляются грузы для нужд компании (песок речной, клинкер, кокс, контейнеризированный груз) и населения (продукты питания и товары народного потребления). Также осуществляется завоз угля в поселки Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в рамках северного завоза, в котором «Норникель» активно участвует уже много лет. Ежегодно речным транспортом Заполярный транспортный филиал отправляет 48 000 тонн угля.

По прогнозу бюро гидрологии, ледостав на Енисее ожидается 23-26 октября.