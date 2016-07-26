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Владимир Егоров не стал претендовать на пост мэра
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В Красноярском крае

Владимир Егоров не стал претендовать на пост мэра

24 октября 11:26
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24 октября 12:10: Красноярску «выбрали» нового мэра

Депутат горсовета и бизнесмен Владимир Егоров, претендовавший на пост мэра Красноярска, призвал всех депутатов

Владимир Егоров
Фото: Алина Ковригина

проголосовать за Сергея Еремина. Подобное заявление он сделал в начале своего выступления перед сессией горсовета.

«Я шел на выборы как противовес действующей власти, — сказал Егоров, — а теперь мне нет смысла претендовать на эту должность».

Также он заявил, что хорошо изучил программу Еремина и она его полностью устраивает.

«Я сам буду голосовать за него и прошу всех сделать то же самое», — резюмировал он.

Напомним, что сегодня еще один кандидат в мэры Красноярска — Владислав Логинов — взял самоотвод.

Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»
Еремин Сергей Васильевич
Еремин Сергей Васильевич
И.о. министра транспорта Красноярского края
Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава администрации Советского района Красноярска

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