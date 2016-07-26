Владимир Егоров не стал претендовать на пост мэра

24 октября 12:10: Красноярску «выбрали» нового мэра
Депутат горсовета и бизнесмен Владимир Егоров, претендовавший на пост мэра Красноярска, призвал всех депутатов
проголосовать за Сергея Еремина. Подобное заявление он сделал в начале своего выступления перед сессией горсовета.
«Я шел на выборы как противовес действующей власти, — сказал Егоров, — а теперь мне нет смысла претендовать на эту должность».
Также он заявил, что хорошо изучил программу Еремина и она его полностью устраивает.
«Я сам буду голосовать за него и прошу всех сделать то же самое», — резюмировал он.
Напомним, что сегодня еще один кандидат в мэры Красноярска — Владислав Логинов — взял самоотвод.
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»
И.о. министра транспорта Красноярского края
Глава администрации Советского района Красноярска