Каждая десятая бутылка молока в Красноярске является поддельной

В Красноярске Роспотребнадзор провел масштабную проверку молочной продукции. За третий квартал 2017 года специалисты проверили 159 предприятий, выпускающих и продающих продукты из молока.

Образцы проверяли на содержание антибиотиков и радиоактивных веществ, также исследования проводились по микробиологическим и другим показателям.

9,5 % исследованной продукции оказались фальсифицированными. Специалисты отметили, что чаще всего подделывают сливочное масло, сметану и питьевое молоко.

На прилавках Красноярска обнаружили фальсификат из нашего и соседних регионов: ООО «Шкиф» (Новосибирск), ОАО «Саянмолоко» (Республика Хакасия), ИП Ильюхин (Иркутская область), ООО «Агрореконструкция (Иркутская область), ООО «КрасМол» (Красноярский край), ООО «Город Мастеров» (Свердловская область).

Всего специалисты изъяли из оборота больше 370 кг фальсифицированной молочной продукции.

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За нарушение требований технических регламентов Роспотребнадзор возбудил дела об административных правонарушениях. Также сотрудники ведомства выдали 21 предписание об устранении нарушений и наложили штрафы на общую сумму 1 424 млн рублей.

Информацию о производителях фальсифицированной молочной продукции, которые находятся за пределами края, передали в управления Роспотребнадзора по субъектам по месту нахождения изготовителей.