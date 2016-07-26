Боди-арт шоу, живые 3D-картины и город мастеров ждут гостей выставки «Арт-Красноярск»

С 25 по 29 октября в МВДЦ «Сибирь» пройдет VIII выставка-продажа «Арт-Красноярск», которая соберет в нашем городе более 500 участников — художников, скульпторов, фотографов и кукольников со всей России и зарубежья. Посетителей ожидает целый город мастеров с тематическими улицами, где можно купить авторские украшения, дизайнерскую одежду, аксессуары и оригинальные предметы интерьера.

Выставка станет местом ярких перформансов и арт-экспериментов. Например, прямо в павильоне развернется «Старый цирк». Здесь покажут зрелищное боди-арт шоу с участием цирковых артистов, клоунов и фокусников. Под цветным куполом красноярцев встретят колоритные персонажи — женщина с бородой, безумные клоуны, великаны на ходулях и другие. В преддверии Хэллоуина художники и декораторы воссоздадут неповторимый мистический дух и атмосферу старинных европейских цирков.

Еще одной локацией станут уже известные красноярцам «живые картины» от Марии Гасановой — на этот раз она воплотит их в формате 3D. Посетители смогут увидеть яркую композицию, состоящую из изображения радуги и реальной модели, тело которой художник полностью покроет разноцветными красками. Под определенным углом композиция будет казаться совершенно плоской, а при смене угла зрения картина обретет объем. Каждый посетитель сможет стать частью «живой» картины и побывать внутри нее.

Впервые в этом году в рамках выставки откроется площадка, посвященная молодым фотографам. Проект «ФотоВызов» объединит 3 в 1: «Фотосушку» — международную выставку фотографий, творческий марафон «Фотокросс» и мастер-классы от известных фотографов, которые будут каждый день делиться своим опытом. Здесь же разместится эксклюзивная фотовыставка в жанре «ню»: оригинальные, яркие и современные работы представят талантливые красноярские фотографы.

Также на выставке будут представлены работы финалистов конкурса фотоисторий «Городские рассказчики». Посетители увидят более 20 оригинальных историй, рассказывающих про город и место жителей в нем. Кроме того, известный красноярский фотожурналист Анастасия Тамаровская проведет необычные мастер-классы по искусству айфонографии — профессионального фотографирования на смартфон.

В очередной раз пройдет всероссийский фестиваль авторской куклы, главной темой которого в этом году станет кукольная миниатюра. Сотни удивительных работ в этом и других жанрах привезут мастера-кукольники со всей России. В программе выставки — фестиваль пэчворка «Лоскутная радуга», который в этом году посетят ведущие мастера из Кореи и Германии. Знаменитые дизайнеры обучат красноярских мастеров новым техникам лоскутного шитья.

Материалы по теме В Красноярске пройдет благотворительный флешмоб по вязанию

На выставке гости смогут не только посмотреть на произведения искусства или приобрести авторские изделия, но и научиться мастерить, рисовать и создавать шедевры самостоятельно. В центральном выставочном холле развернется масштабная зона творчества «Сибирская сказка». Здесь взрослые и дети могут поучаствовать в десятках мастер-классов: рисование на воде, рисование на песке, живопись, аквагрим, гончарное искусство, вокал и игра на фортепиано, создание шоколадных фигур. Это и многое другое готовят для красноярцев лучшие творческие студии, художественные и музыкальные школы.

25 и 26 октября гостей выставки будет ждать гигантская раскраска на тему сказок народов Сибири: здесь все желающие могут присоединиться к коллективному творчеству и внести свою свой вклад в общую картину.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: с 25 по 28 октября с 10:00 до 19:00, 29 октября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 рублей, детям до 7 лет — вход свободный, для пенсионеров — 50 рублей.