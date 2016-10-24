Пропавший мужчина на костылях вышел на связь

37-летний житель поселка Емельяново Красноярского края, который пропал в начале сентября, найден живым. Напомним, Евгений Пикуров на костылях ушел из дома после ссоры с родственниками.

Как рассказала Newslab.ru руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, пропавший сам вышел на связь накануне: «Мужчина увидел свою ориентировку в сети и связался с родными».

Где Евгений находился все это время, неизвестно. «Родные на этот вопрос не ответили», — пояснила Оксана Василишина.

Волонтеры сообщили, что с мужчиной все в порядке.