Петр Пимашков стал президентом красноярского хоккейного клуба «Енисей» (видео)

Экс-мэр Красноярска и действующий депутат Госдумы Петр Пимашков стал президентом хоккейного клуба «Енисей». Накануне он участвовал в первой в новом сезоне встрече спортсменов с болельщиками.

Известно, что с такой инициативой выступили сами хоккеисты. Раньше президента у красноярского ХК «Енисей» не было. Петр Пимашков, когда был мэром Красноярска, всячески поддерживал местных хоккеистов. В 2011 году он специально приехал в аэропорт «Емельяново», чтобы лично поздравить ХК «Енисей» с победой в кубке мира по хоккею с мячом.

«Я рад, что такая команда выбрала меня своим президентом, и уверен, вместе мы многое сделаем для развития русского хоккея и самого, на мой взгляд, лучшего клуба мира — красноярского „Енисея“» — заявил Пимашков.

Игроки и главный тренер «Енисея» Сергей Ломанов больше часа отвечали на вопросы болельщиков, а хоккеисты и ученики школы демонстрировали свое мастерство в хоккейном фристайле.

Специально для этой встречи выпустили коллекционные карточки, на которых игроки ставили свои автографы. «Карточки, встречи — все это новый формат общения клуба с болельщиками. Мы действительно считаем себя одной семьей и планируем выпустить такие карточки на всех игроков и сделать общедоступными в кассах стадиона „Локомотив“, где будем играть в новом сезоне. Встречи станут регулярными, к тому же перед началом сезона мы планируем провести на льду „Локомотива“ „открытую тренировку“, куда непременно пригласим болельщиков и СМИ. В новом сезоне болельщиков ждут и другие приятные сюрпризы, но всего рассказывать не буду — сами вскоре все увидите», — прокомментировал итоги встречи директор ХК «Енисей» Валерий Кузовов.