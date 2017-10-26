Сергей Ерёмин вступит в должность до конца недели

19:20 Новый мэр Красноярска любит пельмени и свою коллекцию самолетов (видео)

Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин вступит в должность 26 октября 2017 года. Об этом Newslab.ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Инаугурация состоится в 16:00 в Овальном зале мэрии, где Ерёмин должен будет принести присягу жителям Красноярска. Сразу после этого он будет считаться вступившим в должность, а мэрские полномочия Эдхама Акбулатова закончатся.

Напомним, что Сергей Ерёмин был избран сегодня на сессии Красноярского горсовета большинством голосов — за него проголосовало 23 депутата из 29 присутствовавших. Правда, по сути, он оказался единственным кандидатом — Владислав Логинов взял самоотвод в самом начале сессии горсовета, а Владимир Егоров призвал всех, кто хотел голосовать за него, поддержать Ерёмина.