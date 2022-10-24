Жителям Пашенного придется ждать три года прямой дороги к четвертому мосту

Съезд с моста через Енисей в Красноярске построят через три года. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента градостроительства Красноярска.

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Проект развязки, которая свяжет четвертый мост через Енисей с микрорайоном Пашенный, уже готов и прошел экспертизу. Строительство объекта запланировали на 2019-2020 годы. В пресс-службе департамента отметили, что его включат в федеральную программу «Безопасные качественные дороги».

В департаменте напомнили, что в следующем годку планируется завершить строительство дороги в микрорайоне Тихие Зори. Новая магистраль через двухуровневую развязку соединит «Платинум-Арену» с ул. Свердловской и 4-м автодорожным мостом.