Красноярский девятиклассник стал 100-тысячным бойцом Трудового отряда

В Красноярске наградили 100-тысячного бойца Трудового отряда главы города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Молодёжное движение началось в краевом центре в 2004 году. Трудовой отряд существует как уникальная практика трудового воспитания и профориентации красноярских подростков. За 14 лет работы 100 тысяч детей стали участниками проекта, значительно расширились направления деятельности.

В октябре в Трудовой отряд главы города зарегистрировали 100-тысячного бойца. Им стал Николай Давыдов, учащийся 9 класса красноярской школы № 92. Во время традиционного ежегодного литературного вечера он получил из рук командира ТОГГ набор эксклюзивной сувенирной продукции.

«О том, что именно я стал стотысячным бойцом, я узнал только сегодня, это очень приятно, ведь для меня это первый трудовой сезон работы. Впервые в ТОГГ я пришел в сентябре за компанию с друзьями, мы вместе работали в социальной бригаде, помогали пожилым людям в ведении домашнего хозяйства или заготовке дров на зиму. В отряде я познакомился с новыми ребятами, которые стали мне друзьями. В октябре я работаю в мобильной бригаде, и мы все вместе приводим в порядок вверенный нам участок города. Работа мне нравится, ведь здесь можно не только заработать карманные деньги, но и завести новых друзей. Следующим летом я очень хочу попасть в бригаду, которая занимается территориями ответственности», — поделился Николай Давыдов.

С 2013 года в каждом из семи районов города появились общественные пространства, благоустройством которых занимаются бойцы ТОГГ в рамках проекта «Территория ответственности». Подростки не только занимаются уборкой и благоустройством территории, но и развивают инфраструктуру, создают арт-объекты, проводят мероприятия для жителей микрорайона. Этим летом трудотрядовцы обустраивали скверы: «Ботанический», «Юнга», «Каменный городок», сквер им. Г.В. Юдина, набережную на проспекте Ульяновский, «Тропу путешественников» в заповеднике «Столбы» и аллею Менжинского.

Трудовой отряд главы города ведёт работу с марта по декабрь включительно. Чтобы стать бойцом ТОГГ, нужно собрать все необходимые документы и пройти электронную регистрацию на сайте: отряд.мымолодые.рф.

«За 7 месяцев работы 2017 года в Трудовом отряде главы города было трудоустроено 4 214 подростков, которые работают совершенно в разных направлениях. Самым популярным направлением традиционно остаётся благоустройство и озеленение города, этим занимаются мобильные бригады. С марта по октябрь они очистили от мусора 4,5 млн кв. м. городской территории, услугами бригад парикмахеров воспользовались более 500 человек. Бригадами художников Трудового отряда было оформлено 18 крупных городских объектов (детские сады, школы, подпорные стены). Социальные бригады успели оказать посильную помощь более 820 пожилым гражданам. За три весенних месяца ребята в рамках направления „Красноярский электронный пенсионер“ помогли освоить компьютерные и информационные технологии 350 пенсионерам. Направления, в которых работают ребята, не просто меняют внешний облик Красноярска, делая его комфортным и современным городом, они делают атмосферу города более дружелюбной, открытой, яркой», — рассказал Данила Липатов, командир Трудового отряда.

Получить дополнительную информацию или узнать о направлениях работы Трудового отряда можно в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону Штаба: (391) 227-92-01.