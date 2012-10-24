Женщина лишилась денег при покупке породистого щенка

Железногорские полицейские разыскивают злоумышленников, обманувших жительницу города при покупке щенка. 35-летняя женщина лишилась денег.
С заявлением в полицию обратилась жительница города Железногорска, которая рассказала, что хотела купить щенка шпица. Объявление о продаже женщина нашла в интернете и позвонила по указанному там номеру. В ходе беседы продавец попросила ее внести предоплату в размере 15 тысяч рублей.
Женщина перевела деньги, однако забрать собаку не удалось, — телефон продавца стал недоступен.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленницу. Максимальное наказание, которое ей грозит, — до 5 лет лишения свободы.
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