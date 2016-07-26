Красноярским архитекторам и дизайнерам предложили благоустроить сквер в Томске

Архитекторам и дизайнерам из Красноярска предложили принять участие в конкурсе по созданию концепции благоустройства сквера «Буфф-сад» в Томске. Организатор конкурса — Сибирская аграрная группа.

«Буфф-сад» площадью 2 га находится в центре города и известен каждому томичу. Сквер одно из самых популярных мест Томска — в нём назначают встречи, гуляют с детьми и активно отдыхают, отмечают организаторы. Дизайнерам и архитекторам в рамках конкурса предлагают преобразить пространство и придать «Буфф-саду» стиль и уникальность.

К участию в конкурсе приглашаются дипломированные дизайнеры и архитекторы, студенты профильных специальностей, творческие личности и коллективы, обладающие необходимыми знаниями. Заявки принимаются до 25 ноября 2017 года по электронному адресу: BykovaEG@sagro.ru.

Призовой фонд конкурса — 50 тысяч рублей.

«Участие в конкурсе — это возможность продемонстрировать дизайнерские способности, оригинальность идей и, может быть, вписать своё имя в историю города. Нелинейный ландшафт места станет творческим вызовом для самых талантливых. Начинающий вы или профи, значения не имеет. Главное — творческий подход и креатив. С вас — лучшая идея, за нами — награда!», — добавили организаторы.

Подробнее об условиях участия и задании для конкурсантов можно узнать на сайте организатора. Телефон для справок: 8-903-955-85-47.