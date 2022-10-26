Федеральная сеть фитнес-клубов зайдет в Красноярск следующей весной

Крупнейшая на Урале сеть фитнес-клубов Bright Fit откроет сразу несколько филиалов в Красноярске. В качестве стартовой площадки для развития в Сибири руководство выбрало микрорайон «Слобода Весны» — весной будущего года там появится первый из пяти клубов сети.

Как сообщает PR-менеджер сети фитнес-клубов Мария Амирова, Bright Fit существует более шести лет и насчитывает девять фитнес-клубов в Екатеринбурге, два клуба в Тагиле и один в Тюмени.

«Качественный фитнес по доступной цене — это не миф, а философия сети. Отличительными особенностями клубов самого известного уральского фитнес-бренда выступает просторное светлое пространство, яркий и лаконичный дизайн, а также атмосфера правильной фитнес-тусовки. Один из фитнес-клубов приятно удивит красноярцев наличием комфортного бассейна длиной 25 метров», — уточнила Амирова.

По словам инвесторов, место для нового фитнес-клуба выбрано неслучайно. «Слобода Весны» — один из крупнейших жилых микрорайонов города, который представляет собой комплекс из двадцати восьми домов, объединенных общим архитектурным замыслом.

Монолитно-кирпичная технология строительства домов микрорайона имеет ряд преимуществ перед кирпичной и панельной — это возможность перепланировки, сейсмоустойчивость и шумоизоляция.

«Все квартиры имеют улучшенные планировки с застекленной функциональной лоджией и просторной кухней даже в однокомнатных квартирах — от 10 до 12 кв. м. В квартирах более крупных габаритов кухни совмещены с гостиными. Все жилье снабжено просторными холлами. Владельцам квартиры сдаются с пакетным остеклением и чистовой отделкой — обоями, линолеум под плинтус, натяжным глянцевым потолком, кафелем в санузле и фартуком в кухне, полным комплектом сантехники, счетчиками», — рассказали в пресс-службе АО «Сибагропромстрой».

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В настоящее время практически завершено строительство блок-секции № 7, осуществляется монтаж утеплителя фасада и внутренняя отделка нижних этажей. Все интересующие вопросы о квартирах в домах, где появится новый фитнес-центр можно задать специалистам отдела продаж АО «Сибагропромстрой» по тел. (391) 200-200-5.

Застройщик АО «Сибагропромстрой», проектная декларация на сайте www.saps.ru, тел. (391) 200-200-5, ИНН 2465050449, ОГРН 1022402485181.