В Красноярск пришли голодные соболи

Красноярцам советуют не подкармливать пришедших в город соболей. Об этом попросили представители пресс-службе заповедника «Столбы».

Зверьков несколько раз подряд видели в двух районах города — на ул. Щорса и около Сибирского федерального университета. На правобережье мелкий хищник временно поселился в подвале жилого дома.

«По словам местных жителей, все крысы и коты, жившие возле мусорных баков на придомовой территории, исчезли. Днем и вечером зверек держался в в двух-трех метрах от дома, поедая хлеб, орехи и курицу», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что из леса соболей выгнала нехватка естественных кормов — кедрового ореха и рябины. Животные, обитающие рядом с городской чертой поняли, что у них есть возможность прокормиться за счет пищевых отходов человека.