В Красноярск пришли голодные соболи

Красноярцам советуют не подкармливать пришедших в город соболей. Об этом попросили представители пресс-службе заповедника «Столбы».
Зверьков несколько раз подряд видели в двух районах города — на ул. Щорса и около Сибирского федерального университета. На правобережье мелкий хищник временно поселился в подвале жилого дома.
«По словам местных жителей, все крысы и коты, жившие возле мусорных баков на придомовой территории, исчезли. Днем и вечером зверек держался в в двух-трех метрах от дома, поедая хлеб, орехи и курицу», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что из леса соболей выгнала нехватка естественных кормов — кедрового ореха и рябины. Животные, обитающие рядом с городской чертой поняли, что у них есть возможность прокормиться за счет пищевых отходов человека.
«Как правило, к человеку выходят наиболее молодые особи. Однако надо помнить, что соболь не сможет жить по соседству с человеком, поэтому не надо его специально кормить, а, учитывая, что это хищник, не следует пытаться его погладить или отловить», — объяснил ведущий научный сотрудник заповедника «Столбы» Владимир Кожечкин.