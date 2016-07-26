Красноярская колония накормит красноярцев чебупелями и мантами

Женская исправительная колония в Красноярске начала производить мясные полуфабрикаты на продажу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю.

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Цех по производству чебуреков, чебупелей (обжаренных пельменей, слепленных в форме чебуреков), блинчиков и пирожков с начинкой открыли в женской исправительной колонии № 22 (ул. Парашютная, 13). Мощность цеха — 100 кг готовой продукции в день. Полуфабрикаты будут подвергать шоковой заморозке и продавать. Линию по производству, по данным пресс-службы, приобрели на собственные средства учреждения.

Пока продукцию цеха попробовали лишь сотрудники колонии и заключенные. Со следующей недели полуфабрикаты поступят в продажу внутри колонии, а с ноября ее смогут купить все желающие.

Продавать замороженную продукцию будут в магазине при колонии, который откроется после реконструкции на ул. Парашютная. Кроме этого, администрация исправительного учреждения ищет возможности для выхода на краевой продуктовый рынок. В планах — годовой оборот продукции до 36 миллионов рублей.