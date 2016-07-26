На ярмарку книжной культуры в Красноярске привезут «Кота Бродского»

На XI Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК) пройдет первое в Красноярске шоу книжных обзоров «Кот Бродского» — специальный проект от одноименного интернет-журнала о книгах из Владивостока. «Кот» собирает полные залы и напоминает всемирно известный проект TED, только речь здесь идет исключительно о литературе.

3 ноября в 17:00 на сцене МВДЦ «Сибирь» четыре чтеца-любителя расскажут о своём опыте прочтения книг, которые вышли или только будут опубликованы в 2017 году. Выступления пройдут в стиле интеллектуального стендапа и предполагают рассказ человечным и доступным языком. Они должны быть ориентированы даже на тех, кто не любит читать или делает это редко. Усложняет задачу необходимость прокомментировать выбранную организаторами тему — цитату американского просветителя Фредерика Дугласа «Без борьбы прогресс невозможен».

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Ведущим шоу в Красноярске станет Константин Мильчин, литературный критик, главный редактор сетевого издания «Горький».

Книги, представленные в первом красноярском выпуске «Кота Бродского»: «Месье и мадам Рива» Катрин Лове, «Библия бедных» Евгения Бабушкина, «Кластер» Дмитрия Захарова и «F20» Анны Козловой. Авторы всех четырех книг также будут выступать с их презентациями в рамках XI КРЯКК.

«Мы начали подготовку еще в сентябре. Составили список книг, связались с авторами и попросили разрешения использовать неопубликованные макеты книг. Для нас это новый и важный шаг в развитии проекта — еще ни разу наши участники не читали книги до того, как они выйдут в издательстве. Книги участникам достались путем жеребьевки, на прочтение каждой отведен ровно месяц, в течение которого организаторы дают видео-уроки и рекомендации. Итогом подготовки и станет шоу, победителя в котором определит компетентное жюри», — рассказала Ольга Аристова, руководитель «Кота Бродского».

В участники вызвались культуртрегеры Красноярска:

Мария Русскова , культурный журналист и ресторанный критик

Денис Кирильчик , историк и сотрудник библиотеки им. Н. А. Добролюбова;

Пётр Жеребцов , сотрудник коммуникативно-исследовательского отдела Музейного Центра «Площадь Мира»;

Аркадий Рагзин , разработчик игр, основатель клуба писателей «Литэлита».

После каждого выступления у жюри и зрителей будет шанс задать вопрос участнику. Лучший вопрос из зала выберут участники «Кота», а организаторы вручат приз автору вопроса. Узнать подробную информацию о шоу и задать вопрос руководителю проекта можно по ссылке.

Организатор КРЯКК — Фонд Михаила Прохорова при поддержке правительства Красноярского края и администрации Красноярска.