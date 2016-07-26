На Ванкоре развивают новые методы бурения

Накануне на Ванкоре добыли 150-миллионную тонну нефти. Увеличение показателей производства углеводородов немыслимо без применения современных технологий. На месторождении сконцентрированы самые передовые инженерные решения, благодаря которым как увеличивается производство нефти, так и сохраняется природа. Огромное значение имеет то, каким образом нефтяникам удается добраться до продуктивных пластов.

Добычу нефти на Ванкоре обеспечивают 468 скважин. Здесь применяется исключительно кустовое бурение, когда несколько скважин сосредотачиваются на одном основании-площадке. Это позволяет сократить объемы вспомогательных работ, упростить обслуживание скважин и минимизировать влияние на окружающую среду: площадка куста создается на песчаной насыпи, исключающей таяние вечной мерзлоты.

Также все скважины пробуриваются по методу наклонно-направленного бурения с горизонтальным окончанием. Сегодня на Ванкоре применяют новейший метод — оснащение скважины дополнительными стволами. Это увеличивает площадь контакта с продуктивным пластом и, соответственно, отдачу скважины.

«Если бы мы использовали вертикальное бурение, вся территория здесь была бы в скважинах, — рассказывает начальник отдела супервайзинга эксплуатационного бурения Сергей Величко. — При бурении вертикальной скважины площадь вскрытия горизонта зависит от его мощности: если это пять метров, то больше уже не будет. И выход здесь — только бурить новые скважины. Это уничтожает ландшафт и наносит огромный вред окружающей среде».

Горизонтальное же окончание скважин позволяет продвигаться внутри пласта. Так, новая 299-я скважина по проекту будет оснащена еще десятью дополнительными боковыми стволами, и общая их протяженность по продуктивному горизонту составит более трех тысяч метров.

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«Если говорить простыми словами, многозабойная скважина похожа на рыбий скелет: от основного ствола скважины идут до 10 ответвлений длиной по 200 метров. На Ванкорском месторождении таким способом пробурены 15 скважин. Это позволяет быстрее осваивать месторождение и повышает нефтеотдачу», — поясняет Сергей Величко.

В среднем скважина с горизонтальным окончанием строится за 35-40 суток. После буровая установка передвигается на 10 метров, а скважина передается службе капитального ремонта. Она цементирует хвостовики, спускает насос и выводит скважину в рабочий режим.

Метод многозабойного бурения на Ванкоре начали применять два года назад. Эксперимент показал хорошие результаты, и технология была взята на вооружение. Теперь этот опыт распространится на все месторождения Ванкорского кластера — Сузунское, Тагульское и Лодочное.