На КРЯККе любителям сериалов раскроют секреты «Игры престолов» и «Черного зеркала»

С 2 по 6 ноября в Красноярске пройдет XI Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК). В этом году, как рассказали организаторы ярмарки, в рамках основной программы несколько часов интересных разговоров ждут не только любителей книг, но и любителей сериалов.

Так, 3 ноября в 13:30 начнется круглый стол, на котором обсудят, что еще, кроме высокого рейтинга, объединяет сериалы о будущем. «Супергерои-психопаты, роботы-ковбои и зомби-апокалипсис» — так звучит тема этой встречи.

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Популярные сериалы («Рассказ служанки», «Черное зеркало», «Оставленные», «Западный мир») так или иначе рисуют мрачное будущее, в котором новейшие технологии переплетаются со средневековыми нравами. В чем секрет популярности жутких сериальных прогнозов, попытаются понять кинокритик, редактор раздела «Кино» на Colta.ru Василий Корецкий, журналистка и киносценарист Юлия Идлис, а также писательница Анна Козлова.

4 ноября культурный обозреватель, поэт и сценарист («Толстые. Большая династия») Юлия Идлис расскажет о том, как устроена пилотная серия «Игры престолов». Что общего между сценарием и теми главами из первой книги, по которым эта серия снята. Также лекция будет интересна и тем, кому без привязки к конкретному сериалу интересно, как показать на экране то, что имел в виду автор книги и как вообще текст преображается в кино?

5 ноября с 12:00 до 13:00 пройдет встреча с автором романа «F20», лауреатом премии «Национальный бестселлер» и автором сценария к сериалу «Краткий курс счастливой жизни» Валерии Гай Германики Анной Козловой. На встрече она расскажет, как перенести обычную жизнь на экран и что такое «киноповесть».

В 16:30 кандидат филологических наук и автор книги «Конструирование языков: от эсперанто до дотракийского» Александр Пиперски познакомит слушателей лекции «Профессия — изобретатель языков» в том числе с историей Дэвида Питерсона, создателя вымышленных языков из сериала «Игра престолов».

Организатор КРЯКК — Фонд Михаила Прохорова при поддержке правительства Красноярского края и администрации Красноярска.