Маленькие красноярцы смогут учиться в одной школе с лордами и принцессами

23 ноября в Красноярске состоится выставка «Лучшие зарубежные школы». Впервые представители школ-пансионов с мировым именем ответят на главные вопросы родителей о зарубежном образовании для детей.

Как отмечают организаторы, для Красноярска мероприятие станет новой ступенью в знакомстве с британскими канонами классического образования. Компания ITEC, которая выступила организатором события, является ведущей компанией на российском рынке международного образования с 20-летним опытом в этой сфере.

«В наши дни решение отправить ребенка в зарубежную школу-пансион — это не дань моде. Это шанс открыть перед своим сыном или дочерью огромный спектр возможностей и помочь ему их реализовать», — уточнили организаторы.

Мероприятие пройдет в формате встречи с представителями более десяти школ-пансионов, среди них — Sedberg, Strathallan, Leighton Park, Sherborne International, Queen Ethelburga’s Collegiate и другие. В процессе живого общения гости смогут получить ответы на свои вопросы.

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Родителям расскажут, на что обратить внимание при выборе школы за рубежом, в каком возрасте лучше отправлять ребенка учиться, какие вступительные тесты необходимы для зачисления. Участники получат от представителей школ-пансионов полезные советы, которые пригодятся при поступлении.

Мероприятие пройдет 23 ноября в «PORSCHE Центр Красноярск» (ул. Партизана Железняка, 46, ст. 2), узнать дополнительные подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.