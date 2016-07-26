Невменяемая красноярка нападала на абаканцев с молотком

В центре Абакана задержали жительницу Красноярского края, которая пугала молодых женщин молотком. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД России по Хакасии.

Информация о том, что в центре столицы Хакасии появилась странная женщина, которая нападает на мам с детьми, появилась вчера около 23:00 в социальных сетях. «Она напала сегодня на девушку с ребенком. За волосы схватила со спины, они успели в автобус прыгнуть. На нас с дочерью напала с молотком и пыталась ударить им по голове. Намерения были у нее отнять ребенка. Очень страшно», — пояснила жительница Абакана Олеся Водолазова.

Сегодня в полиции рассказали, что женщину поймали после обращения к участковому уполномоченному. Нашли ее во дворе многоэтажного дома на ул. Пушкина.

«Молоток у гражданки был изъят, от её действий никто не пострадал. По предварительной информации, женщина без определённого места жительства приехала в столицу Хакасии из Красноярского края. В настоящее время она помещена в психоневрологический диспансер», — пояснили в пресс-службе.