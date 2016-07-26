Мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и погиб

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 8-месячного ребенка в Емельяновском районе Красноярского края. О несчастном случае следователи рассказали только сегодня, хотя он произошел 16 октября.

Известно, что ребенок находился дома с дедушкой, а его родители вышли в магазин. Мальчик передвигался по кухне в ходунках и случайно опрокинул на себя чайник с горячей водой.

С термическим ожогом 40 % тела и ожоговым шоком его экстренно госпитализировали в красноярскую краевую клиническую больницу № 1. Врачи краевой больницы оказали ему необходимую помощь, но младенец скончался.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.