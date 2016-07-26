На КРЯКК представят выставку участников научного фотокросса

Со 2 по 6 ноября — в дни проведения XI Красноярской ярмарки книжкой культуры (КРЯКК) информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Красноярска организует выставку по итогам научного фотокросса.

Проект «Наука для каждого: сделано в Красноярске» стартовал весной этого года: более 40 фотографов-любителей и блогеров не просто ходили на экскурсии, но и вели фотофиксацию того, что видели.

Они побывали в Красноярском государственном аграрном университете, лабораториях Федерального исследовательского центра КНЦ СО РАН (лабораториях института физики, химии и химической технологии, музее института леса) и ресурсном центре коллективного пользования Сибирского государственного университета науки и технологий.

В итоге на 12 локациях удалось собрать больше тысячи снимков. На выставке представлены лишь некоторые из них. На фотографиях можно увидеть: сверхвакуумную установку «Ангара», коллекции фитопатогенных микроорганизмов, «сэндвич» на подложке из кремния, современные токарные и фрезерные станки, камеру электрофореза для разделения белков и др.

«До сих пор помню длинные лабиринты коридоров, как в фантастическом фильме про пришельцев. Исследователи в белых халатах очень радушно и с улыбкой встречали нас в своих маленьких, но очень важных лабораториях. Интересно было наблюдать, как лаборанты выполняли мелкие манипуляции отточенными движениями, в совершенстве владея не только простейшими инструментами, но и серьезным инновационным оборудованием» — рассказывает о своих впечатлениях участница выставки Ольга Гой.

Выставка научной фотографии пройдет в дни КРЯКК со 2 по 5 ноября с 11:0 до 18:00 и 6 ноября с 11:00 до 13:00. Вход свободный.