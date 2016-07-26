Норильчанин выследил в подъезде школьницу и изнасиловал ее

Против 37-летнего жителя Норильска возбудили уголовное дело за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки. Как рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю, преступление ранее уже судимый мужчина совершил вечером 29 октября в подъезде одного из многоквартирных домов Центрального района города.

Он подкараулил в подъезде незнакомую 16-летнюю девушку, применил к ней физическую силу и совершил сексуальное насилие. После этого он скрылся, а пострадавшая оперативно обратилась в полицию. Девочка подробно описала внешность насильника, поэтому стражи порядка быстро разыскали его и задержали — неподалеку от места преступления.