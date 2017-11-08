Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» откроется в Красноярске

8 ноября 2017 года в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова (пр. Мира, 12) начнет работу выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», где будут представлены 50 произведений из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства (ИРРИ).

Выставка организована в рамках большого федерального проекта «Ингосстраха» «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», приуроченного к 70-летию компании. На выставке будут представлены произведения Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Сергея Герасимова, Георгия Нисского, Алексея Грицая, Виктора Попкова, братьев Алексея и Сергея Ткачевых, Георгия Савицкого и многих других.

«Красноярск — важный пункт в географии нашего проекта. Это большая честь — представлять знаменитые шедевры отечественного искусства на родине таких великих деятелей русской культуры, как Василий Суриков и Виктор Астафьев», — комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков.

Как отметил директор музея Владимир Лузан, для Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова участие в выставочном проекте не только подтверждает статус одной из ведущих музейных площадок Сибири, но и позволяет использовать в деятельности нестандартные экспозиционные решения и новые формы работы с посетителями.

Выставка предлагает зрителю отправиться в увлекательное путешествие — открыть окно в Россию. Окно — это погружение в искусство, мир художника и саму живопись. Авторы проекта позволяют себе пофантазировать, что могло бы остаться за кадром известных полотен, как могли бы развиваться известные в искусстве сюжеты.

Выставки «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» уже прошли в Калининграде и Нижнем Новгороде. В августе и сентябре в Сочи состоялся показ мультимедийного спектакля «Окна в Россию», созданного по мотивам известных полотен из собраний Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. В конце октября проект был представлен в Ельцин Центре в Екатеринбурге. В конце ноября еще одна выставка, в состав которой войдут 50 произведений из собрания Третьяковской галереи, откроется во Владивостоке. Также организаторы готовят спецпроекты в Санкт-Петербурге и Москве.

На время проведения выставок все предметы экспозиции обеспечены защитой в рамках комплексной программы «Ингосстраха», страховое покрытие предусматривает ответственность за все риски.

В период действия выставки посетителей также ждут лекции и семинары с участием искусствоведов Третьяковской

галереи и ИРРИ. Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации на сайте.

Выставка продлится до 10 декабря. Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, четверг с 13:00 до 21:00, выходной — понедельник. Вход свободный. Подробную информацию о главных шедеврах выставки можно получить по ссылке.