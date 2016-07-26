Краевые спортсмены завоевали восемь медалей в турнире Бувайсара Сайтиева

28-29 октября в Красноярске прошёл 13-й международный юношеский турнир на призы Бувайсара Сайтиева. Второй год подряд турнир проходит в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» (ул. Новгородская, 5, ст. 7).

На участие в соревнованиях зарегистрировались более 200 юношей (2002-2004 г. р.) из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и регионов России (республик Бурятия, Якутия, Тыва, Хакасия, Чечня, Амурской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краёв, Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга).

По итогам турнира спортсмены Красноярского края завоевали одну золотую, три серебряных и четыре бронзовых медалей. «Испытываю большую радость, так как долго стремился к этому результату. Я первый раз участвую в турнире на призы Сайтиева. Занимаюсь борьбой с пяти лет, выбора практически не было, так как мой папа является тренером», — уточнил принесший первое «золото» в копилку сборной Красноярского края Антон Сучков.

«У нас с Красноярским краем много общих традиций: и в борьбе, и в творчестве. Казалось бы суровая, как это описывается во многих источниках и преданиях, красноярская земля может взращивать великих кавказских чемпионов, и этот, так называемый, танцевальный баттл, который мы сегодня увидели, был настоящим праздником, настоящим фонтаном пассионарности российских народов, в частности, русского и чеченского», — отметил Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.