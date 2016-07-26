«Дворник-таджик и этномузей»: красноярский телеканал победил во всероссийском конкурсе

Журналисты красноярского телеканала «Прима» стали победителями среди регионов СФО в конкурсе «Смиротворец». Это в​сероссийский конкурс среди СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и этнических отношений.

Как рассказали в медиагруппе «Прима», корреспонденты не отправляли на суд жюри свои работы. Организаторы конкурса сами нашли сюжеты и присвоили им высшую награду. Всего в конкурсе участвовали три материала: о солисте таджикского театра, который в Красноярске работает дворником, о днях Северной Осетии в Красноярске, а также сюжет про этномузей, который открыли воспитатели одного из детсадов. Автору последнего сюжета — Екатерине Гринаш организаторы за победу в конкурсе вручили памятную статуэтку в форме солнца, грамоту и электронный планшет.