В Солнечном раскрыли серию краж оборудования «Ростелекома»

Совместными усилиями правоохранительных органов и Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» была раскрыта одна из самых продолжительных и резонансных серий краж оборудования связи в Красноярске.

За два осенних месяца в микрорайоне Солнечный произошло семь случаев хищения медного кабеля связи, принадлежащего компании (на ул. Петрушина и ул. 60 лет образования СССР). Красноярскому филиалу ПАО «Ростелеком» был нанесен прямой ущерб, превышающий 125 тыс. рублей, сотни абонентов были вынуждены ждать возобновления услуг связи.

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Как уточнили представители компании, ситуация с поимкой преступников осложнялась отдаленным местоположением микрорайона и особенностью стратегии злоумышленников, которые действовали быстро, выбирая при этом самые большие многоподъездные дома, сложные для осмотра и поисков. Для повышения эффективности работы между управлением безопасности Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» и отделом уголовного розыска ОП № 9 «Солнечный» для раскрытия этого преступления была организована специальная схема взаимодействия с оповещением начальника уголовного розыска.

25 октября сотрудниками полиции были задержаны двое неизвестных мужчин. Ими оказались неработающие 38-летние красноярцы, один из которых ранее был неоднократно судим за хищения чужого имущества. Они сознались в семи кражах и одной попытке кражи кабеля.