В Ачинске руководители городских учреждений повышают компетенцию

В администрации Ачинска состоялся семинар-совещание для руководителей культурных, образовательных, спортивных учреждений города. Такая форма работы организована по поручению главы города Илая Ахметова и направлена на улучшение управления.

Семинар «Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений» прошел под руководством заместителя главы Ачинска Людмилы Степановой. В работе приняли участие более 70 руководителей.

«Своевременный обмен опытом и передача полезных знаний в сфере финансово-хозяйственного управления, а также разъяснение новаций федерального законодательства позволит муниципальным учреждениям не только совершенствовать работу, но и повысит эффективность использования бюджетных средств», — отметила заместитель Людмила Степанова.

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Участники семинара проанализировали типичные ошибки, которые выявляются в ходе проверок учреждений, обсудили закупочную деятельность, узнали об изменениях законодательства, разобрали систему оплаты труда и стимулирования.

Директора и руководители муниципальных учреждений обозначили важность подобных мероприятий для повышения профессиональной компетенции.