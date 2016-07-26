Уличное освещение на проспекте Мира появится не раньше середины ноября

Уличное освещение на проспекте Мира в Красноярске появятся не раньше середины ноября. Об этом стало известно после выездной инспекции по центральной улице города, которую провели представители департамента городского хозяйства.

Дозвониться до департамента не удалось, однако в пресс-службе администрации Newslab.ru пояснили, что опоры уличного освещения все ещё не доставили в Красноярск: «К 15 ноября их должны привезти из Екатеринбурга, после чего их установят на проспекте».

Напомним, 20 октября в мэрии утверждали, что новые опоры освещения доставят в Красноярск в течение недели, и до 27 октября подрядчик закончит все работы на проспекте. В конце сентября глава департамента городского хозяйства Игорь Титенков заявлял, что заставил генерального подрядчика лично контролировать отгрузку опор из Екатеринбурга.

Материалы по теме Фоторепортаж: Как выглядит проспект Мира после ремонта? Во что превратилась главная улица Красноярска за 4 месяца

Напомним, ремонт центральной улицы Красноярска начался 1 июля и должен был завершиться 31 октября, но подрядчик не успел выполнить работу в срок.

Прокуратура нашла множество нарушений при укладке асфальта на проспекте Мира, теперь полиции предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.