«Сплин» и шумовой перформанс: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем в составит 8°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В Ленинском районе пройдет «День донора». Все желающие могут сдать кровь в мобильной станции переливания. Место проведения: управление социальной защиты населения (ул. Юности, 11). Начало акции в 9:00.

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В 17:00 на сцене МВДЦ «Сибирь» начнется шоу книжных обзоров «Кот Бродского» (6+). Четыре чтеца-любителя расскажут о своем опыте прочтения книг, которые вышли или только будут опубликованы в 2017 году. Выступления пройдут в стиле интеллектуального стендапа и предполагают рассказ человечным и доступным языком.

В 19:00 в Гранд холл Сибирь выступит группа «Сплин» (12+). Группа привезет в Красноярск программу «Ключ к шифру». Одноименный альбом вышел в 2016 году.

В Конгресс-холле СФУ пройдет полуфинал лиги КВН «Азия» (16+). Начало в 19:00.

На сцене Театр оперы и балета московский театр «Школа драматического искусства» представит акустический перформанс «Звуковые ландшафты» (12+). «Звуковые ландшафты» будут исполнены на аппаратах, предназначенных для шумового оформления в театре, кино. Их живой звук широко использовался до граммофонной, магнитной и других видов записи. После этого они были совершенно забыты — за ненадобностью эти инструменты либо остались единичными экземплярами в театральных музеях, либо исчезли. Постановка получила премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль-эксперимент» (2016). Начало в 19:30.