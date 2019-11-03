Следователи рассказали новые обстоятельства похищения красноярского бизнесмена

Следователи возбудили уголовное дело по факту предполагаемого убийства 42-летнего красноярского предпринимателя. Об исчезновении бизнесмена, который занимается строительным бизнесом, вечером 1 ноября заявила его супруга — она рассказала, что в 9 часов вечера он подъехал на личном автомобиле Hyundai Santa Fe к дому, но в квартиру не поднялся.

В ГСУ СК по краю рассказали, что мужчина ранее был судим, но не уточнили, за что именно. Следователи также подтвердили, что его похитили вечером 1 ноября с парковки у дома по улице Дубровинского. Вместе с мужчиной исчез и его автомобиль. 2 ноября машину обнаружили в лесу возле села Еловое Емельяновского района.

По уточненным данным следователей, рядом с машиной в костре нашли кости неустановленного человека. Пока нельзя однозначно утверждать, что они принадлежат пропавшему бизнесмену, так как экспертизу еще не проводили.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск похитителей предпринимателя. Возможных свидетелей и очевидцев преступления просят незамедлительно позвонить в полицию по телефонам 245-92-75, 245-93-66 либо 02.

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