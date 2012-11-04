«Одиночество и единство»: в Красноярске пройдет 31-я Музейная ночь

31-я Музейная ночь «Одиночество и единство» пройдет в Красноярске 4 ноября. Программа ночи собрала музыкальные перформансы, читки, разговор с экспертами и лекции для одного, концерт — гимн пролетариату, поэтические поединки и слэм. Начнется ночь на улице — прохожие смогут «поиграть в городки» у нового паблик-арт объекта «Городские истории».

В музыкальной программе — АИГЕЛ, пианист Спартак Мгерян, художник и музыкант Уве Нольте с поэтическим перформансом и панк-концерт-перформанс от арт-группы OLGA TIGER ! TELEFON (Gelitin + ЕлиКука, Австрия — Исландия — Москва).

В Красноярск приехали выдающиеся теоретики и практики музейной инновации (Михаил Гнедовский, Анатолий Голубовский, Илья Утехин, Ксения Голубович, Ирина Горлова, Евгений Стрелков) — они поделятся своими мыслями в «Ночном разговоре» с арт-директором музея Сергеем Ковалевским.

Материалы по теме Гид по КРЯКК-2017 для взрослых Куда сходить, что посмотреть и почитать

При поддержке Фонда Михаила Прохорова состоятся: финал Всероссийского поэтического слэма, где 16 поэтов поборются за звание лучшего, чтобы поехать на Всемирный слэм в Париж; открытие выставки «Коллажи Жака Превера»; читка пьесы «Обет» швейцарского автора Доминика Буша. Еще одну читку подготовит «Театр на крыше» — пьесу талантливого британского драматурга Мартина Макдонаха «Однорукий из Спокана» (режиссер Анна Еленкина). Кроме того, состоится концерт-перформанс «Поэзия рабочего удара»: ритмически жесткие, хлесткие стихи воспевают индустриальную тему первых пятилеток, из которой рождаются главные образы действия — оживший завод-гигант, человек-машина.

Почти весь музей занимает XII Красноярская музейная биеннале «Мир и мiръ» — крупнейшее событие в мире современного искусства Красноярска, выставка, соединяющая дореволюционный «мiръ» и современный «мир» в понятиях деревни и города, традиции и свободы, дома и вселенной. По всем выставкам в музее будут проходить экскурсии. Также музей представит уникальный формат — «лекцию для одного». С 12-ю лекторами можно будет пообщаться тет-а-тет на самые разные темы.

Музейная ночь пройдет 4 ноября с 19:30 до 02:00 в Музейном центре «Площадь Мира» (пл. Мира,1). Дополнительная информация и полная программа — в группе ночи.