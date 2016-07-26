Кухня народов мира и электронные учебники: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске во вторник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём в составит 1°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В 12:00 руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова расскажет о внедрении электронных учебников в красноярских школах. Ежедневно каждому ученику требуется порядка 5-6 учебников. «Разгрузить» детей могут электронные книги, в отдельных учреждениях уже начали вводить виртуальные учебные пособия. Подробнее читайте на Newslab.ru.

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В 15:00 красноярцев приглашают в молодежный центр «Веста» на бесплатный мастер-класс «Кухни народов мира» (14+). Представители Франции поделятся тонкостями приготовления традиционного блюда — «киш» — вид домашней выпечки, представляющий собой открытый пирог. Участники мастер-класса научатся готовить три вида киша: с начинками из бекона, тунца и грибами. Узнать подробности и записаться можно по телефону: 235-53-43.

В большом зале Филармонии выступит Ирина Круг (12+). Певица и вдова знаменитого российского шансонье представит в Красноярске свою новую концертную программу «Промежутки любви». Начало в 19:00.

В Театре оперы и балета пройдет концерт к 100-летию революции «Музыка великих потрясений» (6+). В первом отделении концерта прозвучат романсы дореволюционного времени, на смену которым приходят революционные песни и марши. Второе отделение отдано произведению с мощным метафорическим сюжетным пластом — «Патетической оратории» Георгия Свиридова, в которой музыка сливается со стихами Маяковского. Это монументальная эпопея, посвященная революции и главной для творчества композитора теме Родины. Начало в 19:00.