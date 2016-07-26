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В альпийской деревне «Шамони» достроили уникальное шале
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В альпийской деревне «Шамони» достроили уникальное шале

14 ноября 10:00
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В альпийской деревне «Шамони», в пяти километрах от Красноярска, сдали жильцам первый из домов-шале «Монблан».

Как уточнили в администрации загородного поселка, ранее несколько десятков красноярских архитекторов приняли участие в конкурсе на лучший проект подобного дома. Лучшие из них стали прототипами VIP-домов, которые строятся по индивидуальному проекту.

Выход из гостиной шале «Монблан»

Источник: «Шамони»

«Уникальность шале заключается в ряде архитектурных находок. Дом позволяет зайти сразу на верхний мансардный этаж, в гостиную с потрясающим панорамным остеклением и двухсветным высоким пространством. Фахверковые несущие конструкции позволяют максимально соединить внутреннее пространство дома с окружающей природой», — рассказали в «Шамони».

Каждое шале серии «Монблан» строится по индивидуальному проекту.
Фото: «Шамони»
Вид из окна шале на окрестности Красноярска.
Фото: «Шамони»
Ранее несколько десятков красноярских архитекторов приняли участие в конкурсе на лучший проект указанного дома.
Фото: «Шамони»
Серия шале является флагманским проектом загородного поселка.
Фото: «Шамони»
Проект шале «Монблан» — победитель архитектурного конкурса.
Фото: «Шамони»

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Участки для шале «Монблан» расположены на первой линии посёлка «Шамони». Рельеф позволяет спроектировать индивидуальный ландшафтный дизайн с учетом потребностей жильцов.

Ознакомиться с преимуществами и проектами загородных домов вы можете на сайте альпийской деревни «Шамони».

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