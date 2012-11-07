Комплекс красноярской компании «Делси» продадут с аукциона

Имущество обанкротившегося крупного красноярского рыбоперерабатывающего предприятия «Делси-С» выставлено на торги. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

С молотка уйдут расположенные в Сосновоборске цеха, гараж, земельный участок площадью 39,9 тыс. кв. м, объекты инженерной инфраструктуры, а также автопарк компании, производственное оборудование.

Продаваться все это будет единым лотом, начальная цена которого — порядка 108 млн рублей.

Инициатором банкротства «Делси-С» стал Сбербанк, которому предприятие задолжало порядка 260 млн рублей. В ноябре 2016 года банк обратился с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Красноярского края. Иск кредиторов поддержали и в октябре 2017 года на «Делси» ввели конкурсное производство. Сейчас предприятие находится в стадии ликвидации.