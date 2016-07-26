Скрюченный домишко и мир глазами убийцы: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается облачность и небольшой снег. Температура воздуха днём в составит 0°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В 15:25 в Синема парке начнется показ нового фильма по роману Агаты Кристи «Скрюченный домишко» (16+). Сюжет классический: в доме совершено убийство, а убийца дом не покидал. Главному герою предстоит узнать, кто совершил преступление.

Материалы по теме Премьера: «Преступление и наказание» Мир глазами убийцы на сцене театра им. Пушкина

В 19:00 на большой сцене Театра им. А.С. Пушкина начнется спектакль «Преступление и наказание» (18+).

Хоккейный клуб «Сокол» проведет заключительный домашний матч ноября (6+). Соперник — «Барс» из Казани. Начало игры в 19:00. Место действия: Спортивный комплекс «Арена. Север».



В 19:00 начнется концерт группы «АлоэВера» в рамках тура, посвященного пятилетию коллектива (16+). Место действия: ночной клуб «Эра».