В Красноярске продолжают устранять последствия сильного ветра

ГУК «Жилфонд» практически полностью устранил последствия шквалистого ветра, прошедшего по Красноярску 4 ноября. В Городскую управляющую компанию поступило 36 заявок от жителей домов. 30 обращений уже отработаны. В основном обращения касались поврежденной кровли и поваленных деревьев.

В целом в ликвидации последствий стихии были задействованы 4 аварийные бригады и 32 специалиста «Жилфонда». На сегодняшний день полностью завершен вывоз деревьев (8 придомовых территорий), восстановление кровли проходит в шести домах.

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«Большая часть работ сегодня уже завершена, остались несколько домов, где повреждения кровли были значительными и требуют больше времени на восстановление. По всем этим адресам были приняты меры по недопущению подтопления жилых помещений в случае выпадения осадков», — отметил технический директор ГУК «Жилфонд», Константин Бородин.

В ночь с 3 на 4 ноября по Красноярску прошел сильный ветер. Его порывы достигали 15-23 метров в секунду. В результате стихии были повреждены кровли жилых домов и административных зданий, повалены деревья, выведены из строя светофоры и линии электропередач.