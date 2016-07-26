Дайджест Newslab.ru: Крыса в холодильнике

Вот это номер! На скандальном комбинате школьного питания нашли крысу в холодильнике! Смотрите, какое там видео забавное.

«Масика уже не вернуть!»: за что ненавидят ветеринарные клиники Красноярска Красноярцы чаще всего болеют осенью и весной, а их пушистые питомцы — к сожалению, круглый год. Чтобы поездка в клинику не стала последней для вашего любимца, предлагаем ознакомиться с ветеринарными клиниками Красноярска, которые, по версии пользователей сервиса Flamp.ru, лучше обходить стороной.

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