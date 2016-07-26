В Назарово появится первый городской велотрек

7 ноября в Назарово состоялась публичная защита проектов, участвующих в конкурсе «Энергия родного города». Он проводится Назаровской ГРЭС Сибирской генерирующей компании, администрацией города и молодёжным центром «Бригантина» при поддержке благотворительного фонда «СГК — Согреваем сердца» и Общественной палаты Назарово. Авторы лучших молодежных инициатив получили гранты на реализацию своих идей по развитию городской среды.

Конкурс проводился в Назарово в третий раз. В этом году заявки на гранты подали 23 участника. Молодые люди предложили мероприятия по созданию более комфортных условий для земляков с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, укреплению связи между поколениями, благоустройству и другие. 12 авторов, чьи работы прошли предварительный отбор, эксперты пригласили в центр «Бригантина», чтобы пообщаться с ними «очно». И выбрали тех, кто получит материальную поддержку на воплощение своих замыслов.

Первое место и грант в размере 85 тысяч рублей присуждено проекту «Безопасный велотрек». Он предусматривает создание на базе школы № 9 Назарово площадки, где подростки города смогут отрабатывать практические навыки фигурного вождения велосипеда. По мнению авторов, велотрек станет востребованным общественным пространством, аналогов которому в городе до сих пор не было.

«Велоспорт сейчас активно развивается, — рассказала руководитель проекта, педагог-организатор школы № 9 Екатерина Ищенко. — Реализация данного начинания позволит нам идти в ногу со временем, создать комфортные условия для подростков всего города, интересующихся этим видом спорта, дать им возможность тренироваться в безопасных условиях».

Гранты за второе и третье места (на сумму 60 и 35 тысяч рублей) жюри конкурса объединило и поощрило ими проект «Мужество павших — гордость живых», направленный на обучение молодых людей основам поисковой деятельности и организацию военно-патриотической экспедиции к местам боев Великой Отечественной войны. Идею предложили ребята из поискового отряда имени Ивана Гужеленко. В прошлом году они были отмечены жюри конкурса «Энергия родного города», а благодаря поддержке СГК, разделили всероссийскую «Вахту Памяти — 2017».

Материалы по теме «Ощущаю себя Брэдом Питтом»: как живётся французскому волонтёру в Красноярске Сырки, веселые старушки и группа «Кино»

Также по итогам публичной защиты было принято решение о дальнейшем взаимодействии с инициаторами двух проектов — участников конкурса. Они не стали победителями, но получили высокие оценки жюри. Команда волонтеров продолжит начатую в прошлом году работу по оформлению коридоров детских медучреждений яркими рисунками, созданию игровой развивающей площадки в зоне ожидания врачей, а у редакции молодежной телепередачи, выходящей на местном телеканале, появится дополнительное оборудование.

«Энергия молодых всегда позитивна, и кроме того — креативна, — отметил заместитель руководителя администрации города Назарово Сергей Смолин. — Их инициативы позволяют нам взглянуть на некоторые вещи под другим углом, зачастую становятся ориентирами в принятии тех или иных решений, создании новых площадок и общественных пространств. Спасибо Сибирской генерирующей компании за то, что она поощряет такие инициативы».

Заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова отметила, что конкурс «Энергия родного города» был учреждён для того, чтобы школьники, студенты и работающая молодёжь активно участвовали в деятельности на благо своей малой родины.

«Среди городов присутствия компании СГК Назарово занимает особое место. Мы отмечаем активность молодежи города, ее готовность творчески развиваться, привносить что-то новое. И готовы поддерживать такие инициативы. Назаровская ГРЭС, входящая в состав СГК, является градообразующим предприятием, здесь живут семьи наших сотрудников, и нам важно, чтобы жизнь в Назарово была интересной, досуг — разнообразным, чтобы молодёжь возвращалась сюда после окончания учебных заведений и могла найти возможности для самореализации. Мы рады, что внимание к конкурсу растёт, и проекты с каждым годом становятся всё более качественными и глубокими».

Конкурс «Энергия родного города» проводится в Назарово с 2015 года. На сегодня в нём приняло участие 62 проекта. Победители прошлых лет, получившие гранты, успешно реализовали свои планы.