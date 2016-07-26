О продажах в интернете расскажут на бесплатном семинаре в Красноярске

30 ноября в Красноярске пройдет бесплатный семинар «Формула сайта: Все, что нужно знать о продажах в интернете». Слушатели семинара получат теоретические и практические основы для открытия, управления и продвижения интернет-магазина от российских экспертов IT-отрасли.

Специалисты Яндекс, «1С-Битрикс», «МойСклад», RU-CENTER, Яндекс.Маркет, Pony Express расскажут, как сделать первый шаг в онлайн-бизнесе или исправить уже совершенные ошибки.

Слушатели семинара узнают:

как оценить реальные затраты и риски при разработке интернет-магазина;

где рекламироваться, чтобы клиенты шли толпами;

как подключить онлайн-кассу и соответствовать 54-ФЗ;

что сделать, чтобы продавать 24/7 с любых мобильных устройств;

как узнать все тайные желания клиентов с помощью CRM;

какие интернет-технологии необходимы современной компании, чтобы обогнать конкурентов.

Дата и время: 30 ноября в 10:00. Место проведения: МВДЦ «Сибирь», зал «Амфитеатр», ул. Авиаторов, 19. Узнать подробную информацию о мероприятии можно здесь.

«Наверняка читатели думают, что на семинаре будет одна реклама и навязчивая продажа», — переживают организаторы. Но на самом деле в семинаре участвуют спикеры известных IT-компаний России, которые в продаже своих услуг уже не нуждаются. Эксперты не учат жить и не требуют вложить деньги в воздух — они делятся только реальным практическим опытом. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, слушатели решают сами.

Этот семинар для тех, кто хочет:

перевести свой бизнес в онлайн, а не использовать старые «дедовские» методы ведения бизнеса в офлайне;

превратить интернет-магазин из обузы в источник прибыли;

поставить шах и мат своим конкурентам;

получить 12 новых инструментов для развития онлайн-бизнеса, о которых еще мало кто знает.

Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха помогут слушателям сэкономить время и деньги на самостоятельном изучении темы и предотвратят возможные ошибки. Всего за несколько часов бесплатно можно получить те знания, за которые обычно платят немалые деньги и ждут годами.

Для бесплатного участия необходима регистрация. Организаторы рекомендуют поспешить, так как набор слушателей закончится через 4 дня.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании «Альфатим» по телефону (391) 290-66-88 или по электронной почте m1@alfateam.ru.