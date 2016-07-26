Красноярские автобусы поменяют свои маршруты

Завтра, 10 ноября, с 10:00 до 12:00 общественный транспорт изменит схему движения в центре Красноярска, сообщили в пресс-службе мэрии.

Изменения произойдут в связи с проведением парада правоохранительных органов Красноярского края, посвященного 100-летию образования милиции.

Движение автобусов с улицы Карла Маркса на участке от ул. Декабристов до ул. Кирова перенесут на проспект Мира. Из маршрутов движения исключаются остановочные пункты: «Органный зал», «Кинотеатр «Луч».

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Движение троллейбусов в прямом и обратном направлениях в указанный период будет осуществляться по укороченной схеме:

маршрут № 7 по маршруту «Спортзал — Междугородний автовокзал»;

маршрут № 8 по маршруту «мкрн. Северный — Междугородний автовокзал»;

маршрут № 15 в Советском районе по маршруту: «Спортзал — Междугородний автовокзал», в Железнодорожном и Октябрьском районах по маршруту: «БСМП — Железнодорожный вокзал».

Информацию о движении пассажирского транспорта можно уточнить по телефону (391) 256-84-00 или на сайте «Красноярскгортранс».