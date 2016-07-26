Красноярцы разбили машину подрядчика в отместку за вырванные во дворе заборчики (видео)

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта во время ремонта двора в Советском районе Красноярска. О самом происшествии сообщила сегодня депутат Законодательного Собрания Елена Пензина.

Депутат пояснила, что жители дома на ул. Тельмана, 30а планировали, что в их дворе за лето поменяют асфальт. Двор вошел в федеральную программу по благоустройству, но рабочие начали с того, что поменяли недавно установленный бордюрный камень. Председатель совета дома пожаловалась депутату на то, что эту работу в смету внесли без согласования с жильцами. Вчера вечером во дворе снова появились рабочие, но не для того, чтобы установить запланированные в смете лавочки и урны. Они сломали ограждения, которые жители установили за счет текущего ремонта двора.

«Минут 15 десятого было вечера. Пять человек было, вырывают заборчики. Я подумала, что это наркоманы, я даже испугалась, что убьют меня. Подошла поближе — в жилетах. Спросила, зачем это делают. Они мне — „Отойдите женщина, нам начальник сказал. Мы у вас будем новые заборы ставить“», — рассказала председатель совета дома.

Позднее выяснилось, что рабочие просто перепутали двор. Теперь вырванные заборы лежат на земле и жильцы дома не знают — вернут ли их на место. Сегодня депутат сообщила, что ночью кто-то бросил бутылку в машину, которая принадлежит директору фирмы-подрядчика.

В городской полиции пояснили, что заявлений ни от жителей о нарушении благоустройства, ни от владельца разбитого автомобиля в правоохранительные органы не поступало. Однако по сообщениям СМИ уже началась проверка, в ходе которой правоохранительные органы выяснят все обстоятельства происшествия.