«Ручное фортепиано» и фильм о фильме: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём в составит 3°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

В 16:00 красноярцев приглашают на познавательную встречу «Магия кино» (6+). Участники познакомятся с историей зарубежного кино и научатся понимать фильмы. Формат кинолектория: 30-минутная лекция по истории кино, просмотр фрагментов фильмов с последующим анализом и обсуждением. Место действия: кинотеатр Мечта.

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Ньютон Парк отпразднует свой день рождения научным праздником (0+). Гостей сегодня ждет мастер-класс по созданию калимбы — необычного африканского инструмента, затем — экскурсия по выставке интерактивных экспонатов. Калимбу еще называют «африканским ручным фортепиано»; это довольно виртуозный инструмент, предназначенный для исполнения мелодических рисунков. Гостем может стать любой желающий — нужно всего лишь записаться по телефону 209-22-12. Начало в 19:00.

В 19:00 в Малом зале Филармонии начнется концерт группы GARAGE DAYZ, которая сыграет акустическую версию легендарного альбома S&M, записанного в 1999 году группой Metallica (12+).

В 19:30 в Доме кино покажут фильм «Американская ночь» 1973 года (18+). Эта картина о том, как снимают фильм. Конфликты на съемочной площадке, неудачи с актерами и прочие студийные перипетии улаживает, утрясает и исправляет владыка творческого процесса — режиссер.