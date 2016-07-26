Объявленного в международный розыск мужчину задержали в Красноярске

В аэропорту Красноярска сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который 13 лет находился в федеральном и международном розыске. Полицейские предполагают, что он является организатором группы наркоторговцев.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе транспортной полиции, во время прохождения пограничного контроля оперативники остановили 45-летнего гражданина одной из республик Средней Азии. Его личные данные совпадали с данными мужчины, который числился в федеральном и международном розыске, отличалась только фамилия. В пресс-службе отказались называть страну, гражданином которой является задержанный.

Красноярские оперативники связались с коллегами из российской республики Мордовия, которые объявляли злоумышленника в розыск. По информации силовиков, житель ближнего зарубежья мог быть организатором преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков в особо крупном размере. В 2004 году большинство членов группировки задержали, а самому организатору удалось скрыться.

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В пресс-службе транспортной полиции не уточнили, на территории какой страны злоумышленники распространяли наркотики, но сообщили, что предполагаемого организатора разыскивал Интерпол. Как удалось установить, все 13 лет мужчина находился на территории страны по поддельным документам.

В настоящее время он арестован и помещен в следственный изолятор. Оперативники устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.