«Мороз и солнце»: красноярцев ждут холодные выходные

На выходные в Красноярск придет зима.

Как сообщили синоптики портала Gismeteo.ru, в ночь с пятницы на субботу столбики термометров покажут −2 °С. В светлое время суток воздух не прогреется, наоборот, температура продолжит падать. Утренние −4 °С сменятся −7 °С к полудню, а к вечеру температура упадет до −13 °С. Смену погоды будет сопровождать достаточно сильный западный ветер с порывами до 14 м/сек. Ветер разгонит облака, которые скроют небо утром и почти весь день в Красноярске будет светить солнце.

В воскресенье утром термометры покажут −13.. −14 °С, а днем немного потеплеет — до −10 °С. Утром и вечером пройдет небольшой снег, а солнце лишь изредка будет появляться из-за туч. Ветер по-прежнему будет дуть с запада, но уже слабее — скорость составит 3-5 м/сек, а отдельные порывы будут достигать 10 м/сек.

Рабочая неделя заставит даже самых морозоустойчивых горожан достать теплые пуховики и шапки. Дневные температуры будут колебаться в течение недели в пределах −4.. −10 °С, а в четверг, самых холодный день периода, опустятся до −15 °С. Ночью столбики термометров упадут ниже десяти градусов: −12 °С в понедельник, −14 °С в среду и рекордные −18.. −19 °С в четверг и пятницу. Все дни будет идти небольшой снег. К следующим выходным в город может вернуться комфортная погода — −1.. −3 °С днем и −3.. −5 °С по ночам.