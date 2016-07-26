«Жилфонд»: в красноярских домах регулярно проверяют газовое оборудование

На сегодняшний день в управлении ГУК «Жилфонд» находится 734 дома с централизованным газоснабжением. Каждый из них не менее одного раза в год проходит проверку, которую проводят сотрудники Городской управляющей компании и специализированной организации с «Красноярсккрайгаз».

«Самое главное для безопасной эксплуатации газового оборудования — его герметичность, а также бесперебойная работа вентиляционных шахт в доме. Помимо ежегодного технического обслуживания газовое оборудование домов „Жилфонда“ 1 раз в 5 лет проходит диагностику, а также 3 раза в год осуществляется работа по проверке вентиляционных и дымовых каналов. Однако нельзя забывать, что управляющая организация несет ответственность за общедомовое имущество, за внутриквартирное газовое оборудование ответственность несёт собственник/наниматель жилья», — отметил Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».

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Красноярцам напомнили, что каждый собственник/наниматель обязан своевременно заключить договор со специализированной организацией на обслуживание газовых плит и предоставить доступ специалистам газовой службы для проведения работ. Если причиной утечки газа станет плита или газопровод в квартире, то отвечать за негативные последствия будет собственник.