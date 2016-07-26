На обновленном стадионе «Локомотив» откроют хоккейный сезон

11 ноября на стадионе «Локомотив» (ул. Ленина, 90) стартует новый хоккейный сезон, сообщили в пресс-службе городской администрации. В рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги красноярский «Енисей» примет «Уральский Трубник». Начало встречи в 13.00.

Напомним, из-за реконструкции стадиона «Енисей» (ул. Юности, 18), который является домашней ареной красноярского клуба, хоккеисты временно переехали на стадион «Локомотив». Здесь красноярцы проведут все свои домашние матчи. Планируется, что стадион «Енисей» возобновит свою работу в конце 2018 года.

На завтрашней игре ожидается большое количество зрителей, поэтому организаторы рекомендуют добираться до места проведения соревнований на общественном транспорте, либо оставлять личные автомобили на доступных парковках.

Зрителям, которые приедут на матч на машине, рекомендуют воспользоваться парковками по следующим адресам:

парковка на площади Революции, около памятника В.И. Ленину (367 мест), бесплатная в выходные дни;

бесплатная парковка на ул. Дубровинского в районе Театра оперы и балета, около Коммунального моста (235 мест);

бесплатные парковки по ул. Республики от ул. Диктатуры до ул. Перенсона, в районе Центрального рынка (150 мест). Материалы по теме Красноярские хоккеисты с разгромным счетом проиграли в финале Кубка России

В связи с открытием хоккейного сезона в районе стадиона — по ул. Кирова на участке от ул. Ленина до здания № 88 по ул. Марковского — запретят остановку и стоянку транспортных средств с 18:00 10 ноября и до окончания матча 11 ноября.

Продажа билетов на матч ХК «Енисей» и ХК «Уральский трубник» стартовала еще 9 ноября. Билеты можно приобрести в терминалах «Платежка» и в кассах стадиона «Локомотив» 10 ноября до 20:00 и 11 ноября с 11:00 до 15:00. Цена на билеты остается прежней — 100 рублей.