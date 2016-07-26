Выставка животных и детская ярмарка открылись в красноярской «Сибири»

Сегодня, 10 ноября, в МВДЦ «Сибирь» стартовали сразу две выставки — «Зоомир. Домашние животные» и Ярмарка детских товаров. Гостей ждут контактный зоопарк, крупнейшие выставки собак и кошек, зоотовары, а также продажа детских вещей и принадлежностей для будущих мам, большой семейный фестиваль, школа будущих мам и соревнования «Ползунковые бега».

Все дни на выставке животных посетители смогут погладить ламу, енота, хаски и самоедов породистых козочек и кроликов, увидеть породистых голубей, мини-ёжиков, йеменских хамелеонов, огромных ирландских волкодавов и многих других.

11 ноября пройдут крупнейшая в Сибири выставка собак и соревнования по кинологическому фристайлу «Танцы с собаками». 12 ноября — международная выставка «Золотая кошка» и краевые соревнования «Аджилити Красноярья».

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На Ярмарке детских товаров всех красноярцев ждёт распродажа детских вещей и книг, развлекательная программа с игровыми зонами, мастер-классы для детей и взрослых, театрализованные представления от детских студий, выступления фокусников и танцоров.

Каждый день профессиональные педиатры, детские и перинатальные психологи, фитнес-тренеры проводят полезные лекции и мастер-классы для тех, кто готовится стать родителями. Также на выставке можно приобрести самые разные товары для малышей, молодых и будущих родителей.

Выставки будут работать до 12 ноября включительно в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 10–11 ноября с 10:00 до 19:00, 12 ноября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета: 10 ноября — 100 рублей, 11 и 12 ноября — 200 рублей, пенсионерам — 100 рублей, детям до 7 лет — вход свободный.