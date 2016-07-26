Дайджест Newslab.ru: Самые грязные автобусы

В Красноярске назвали маршруты с самыми грязными автобусами. Мероприятие прошло на остановках «Автовокзал «Восточный», «проспект Ульяновский» и «Спортзал», всего проверили 76 автобусов. Почитайте, вдруг вам тоже «повезло» с вынужденным средством передвижения...

Кино на выходных: «Убийство в Восточном экспрессе», подвиг пожарных и картины Ван Гога Эркюль Пуаро расследует убийство в поезде, картины Ван Гога оживают на большом экране, пожарные рискуют жизнью, а программист берет в руки оружие.

«Небо в клеточку для Володи»: как устроен красноярский изолятор Изолятор временного содержания находится в самом центре Красноярска. Кутузка, каталажка — это все он. Сюда попадают подозреваемые в совершении преступлений, а также подсудимые — на время следственных действий. По приглашению полицейских в ИВС заглянули и мы — чтобы дать вам возможность хотя бы виртуально познакомиться с изнанкой привычной жизни.

«Мой секрет — честность и веселье!»: выбираем маму года в Красноярске. Портал Woman’s Day решил выбрать маму года Красноярска, и представил на суд зрителей 10 кандидаток. Мы предлагаем вам их лучшие фото — смотрите, выбирайте и голосуйте за самую понравившуюся!

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