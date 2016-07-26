Новый семейный парк, благотворительная читка и фестиваль еды: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха днём в субботу составит —5°C, а в воскресенье опустится до —11°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Суббота, 11 ноября:

В 10:00 на Театральной площади открывается продовольственная ярмарка (0+).

В МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка-ярмарка «Зоомир.Домашние животные» (0+). Главная цель мероприятия — объединить всех представителей зооиндустрии, членов ассоциаций защиты животных для пропаганды правильного содержания питомцев и бережного отношения к ним. Выставка начинается в 10:00.

Также в 10:00 красноярцев зовут на тематический поход на Столбы «Лалетина или Лалетина?» (12+). Обязательно: правильная одежда, удобная обувь на нескользкой подошве, горячий чай/кофе, перекус. Участие бесплатное, но по записи здесь. Место сбора: остановка «Лалетино».

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В «Галерее Енисей» пройдет фестиваль еды и напитков Рестодэй (0+). Начало в 13:00.

В 15:00 в баре «Фирма» состоится благотворительная читка пьесы современного российского драматурга Марии Огневой «Спойлеры» (18+). Это первое мероприятие нового проекта «Доброчитка», созданного силами артистов нашего города. Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на лечение Светланы Кухаренко. Это молодая женщина из Красноярска, которая борется с раком.

В Юдинке пройдет лекция «Памятники археологии в черте Красноярска и его окрестностях» (6+). О том, на каких памятниках археологии стоит город Красноярск, какие из них навсегда утрачены, а какие еще ждут рук, а точнее лопат ученых, расскажет кандидат исторических наук Сергей Фокин. Начало в 16:00.

Воскресенье, 12 ноября:

В 10:00 в МВДЦ «Сибирь» начинает свою работу ярмарка детских товаров (0+).

В 11:00 начнется интерактивный кукольный спектакль для всей семьи «PRO Шапочку» (0+). В спектакле примут участие актеры-аниматоры, куклы и сами зрители, благодаря советам которых герои преодолеют препятствия. Место действия: ландшафтный парк «Сады мечты».

В Филармонии пройдет концерт-урок «Путешествия с героями любимых мультфильмов» (4+). В программе концерта маленькие слушатели встретятся с Чебурашкой, крокодилом Геной, Антошкой, Незнайкой, медвежонком Умкой и котом Леопольдом. Начало в 11:30.

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В 12:00 состоится торжественное открытие парка семейного отдыха «Ястынка» (ул. Ястынская, 9Д). Во дворе школы № 152 появилась современная площадка для активного семейного отдыха, прогулок, проведения массовых мероприятий, спортивных состязаний. Парк разместится на площади порядка 2,5 тысяч кв. метров. Отдыхать в школьном дворе смогут не только ученики, но и все жители микрорайона.

В Молодежной библиотеке на Щорса пройдет встреча клуба любителей языка (12+). Темы встречи: «Самые распространенные ошибки в разговорном английском». Начало в 16:00.

На футбол-арене «Енисей» пройдет матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ между командами «Енисей» и «Тамбов» (6+). Начало в 17:00.

В театре им. А.С. Пушкина Астраханский ТЮЗ покажет фантазию на тему одноименной поэмы Гоголя «Мёртвые души» (14+). Начало в 19:00.