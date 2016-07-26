Красноярские хоккеисты разгромили соперников с Урала

Красноярский ХК «Енисей» обыграл команду «Уральский трубник» в первом матче чемпионата России среди команд Суперлиги. Игра прошла сегодня, 11 ноября, на стадионе «Локомотив» (ул. Ленина, 90).

Встреча длилась 2 часа и закончилась со счетом 11:1 в пользу красноярской команды. «Игра для наших хоккеистов не была сложной», — отметил комментатор матча. Он назвал хоккеистов из Первоуральска «уставшими» и подчеркнул, что в Красноярск спортсмены приехали заранее и могли отдохнуть.

Поддержать хоккеистов пришли почти 4 тысячи человек. В связи с ажиотажем красноярцев даже просили приезжать на игру на общественном транспорте, так как в центре города могло быть сложно припарковать машину.

Согласно данным на сайте федерации хоккея с мячом, после этой игры «Енисей» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата страны. Следующая игра красноярцев состоится во вторник, 14 ноября. Они сразятся с ХК «Сибсельмаш» из Новосибирска.